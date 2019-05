In der Light Experience kann man auf 75 Quadratmetern Leuchten aus dem iGuzzini-Produktportfolio erleben. Denn deren unterschiedliche Lichtwirkung können die Besucher in verschiedenen simulierten Anwendungsbereichen wie Retail, Kultur, Hotel und Gastronomie, Privat-Ambiente und urbaner Raum ausprobieren. Anwendungsunabhängig werden außerdem verschiedene Lichteffekte präsentiert, die Im Rahmen eines multisensorischen Erlebnisses mit Musik, Klängen und einer Erzählstimme untermalt sind.

Sein Domizil hat der Showroom namens »The Light Gate« in der Via Brera 5 in einem der zahlreichen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, die für den kreativen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...