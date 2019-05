Die österreichische eWaste Umweltconsulting GmbH will das chinesische Staatsunternehmen CEHL bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten auf dem europäischen Abfallmarkt sowie bei der Modernisierung von Abfallbehandlungsanlagen in Asien und Neuseeland unterstützen. Die strategische Zusammenarbeit wurde in einem "Memorandum of Understanding" festgehalten, dass die CEOs der beiden Unternehmen anlässlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...