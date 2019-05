Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plädiert angesichts der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China für eine baldige Lösung und eine Rückkehr zu einem regelbasierenden Welthandelssystem. "Wir hoffen alle miteinander, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China gelöst werden kann," erklärte Altmaier in Berlin. Denn für niemanden in der Weltwirtschaft halte der Konflikt wirtschaftliche positive Folgen bereit. Einseitig Maßnahmen sollten daher gut überlegt sein.

Wichtig sei ein regelbasierter Handel, offene Märkte mit fairen Wettbewerbsbedingungen, sagte Altmaier. Er hoffe, dass man die Welthandelsorganisation (WTO) stärken könne.

Zuvor war US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China in die Offensive gegangen. Der Präsident drohte, die US-Zölle auf Importe aus China drastisch im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent von derzeit 10 Prozent zu erhöhen. China erwägt derweil Kreisen zufolge, die Handelsgespräche abzubrechen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Trump außerdem, er würde "in Kürze" zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Umfang von 325 Milliarden US-Dollar erheben. "Der Handelsdeal mit China geht weiter, aber zu langsam, während sie versuchen, neu zu verhandeln", schrieb der Präsident. "Nein!"

Trumps Tweets haben Chinas Vertreter nach Angaben einer mit den Vorgängen vertrauten Person überrascht. China erwäge, die Handelsgespräche, die am Mittwoch im Washington wieder aufgenommen werden sollten, abzusagen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Erwartung durchgesetzt, dass es bis Freitag zu einer Einigung kommen würde. "China sollte nicht mit einer Waffe am Kopf verhandeln", sagte die informierte Person. Eine Entscheidung, ob die Gespräche nun fortgesetzt würden oder nicht, sei noch nicht getroffen worden.

