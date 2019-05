Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag um 4,8K Kontrakte gestiegen ist, nach dem es 3 Tage in Folge zu einem Rückgang gekommen war. Das Volumen legte die 2. Sitzung in Folge zu und diesmal waren es 36K Kontrakte. GBP/USD hat April Hochs in der Nähe der 1,3200 im Blick Die jüngst positive ...

