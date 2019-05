Der Raketenbauer ArianeGroup hat den Startschuss für die Produktion der ersten 14 serienmäßigen europäischen Ariane-6-Trägerraketen gegeben. Der Erstflug einer Ariane 6 ist bereits für Mitte 2020 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana geplant. Die 11,6 Meter hohe Oberstufe der neuen Rakete wird in Bremen hergestellt, die Hauptstufe in der Nähe von Paris. Die Ariane 6 soll Fracht deutlich billiger ins All bringen als ihre Vorgängerin Ariane 5.

Mit der größtenteils von der Europäischen Weltraumorganisation Esa finanzierten Entwicklung reagiert Europa auf den härteren Wettbewerb im Trägerraketenmarkt, der insbesondere vom vergleichsweise jungen US-Anbieter SpaceX angeheizt wird. ArianeGroup ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran ./hr/DP/edh

ISIN NL0000235190 FR0000073272

AXC0210 2019-05-06/15:36