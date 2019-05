US-Präsident Trump hat angekündigt, Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu erhöhen. An der Wall Street drückt das die Kurse - besonders den von Boeing.

Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen, sorgt an der Wall Street für fallende Kurse. Der Dow Jones öffnete zu Handelsbeginn bei 26.160 Punkten mit einem Minus von etwa 1,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags.

Der breiter angelegte S&P 500 verlor 1,4 Prozent und startete bei 2908 Punkten, der Index Nasdaq-100 der gleichnamigen Technologiebörse verlor um 1,8 Prozent und steht bei 7708 Punkten. Der Angstmesser der Wall Street, der CBOE Volatility Index (VIX), hatte schon vor Handelsbeginn den höchsten Stand seit fast zwei Monaten erreicht.

Trump hatte am Sonntag via Twitter mitgeteilt, dass US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden von 10 auf 25 Prozent steigen sollen. Als Grund nannte er fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den beiden Staaten. Die Anleger befürchten ...

