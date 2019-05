München (ots) - Varol Sahin, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles oder nichts" übernimmt in der ARD-Daily Novela "Rote Rosen" die Rolle des zielstrebigen türkischstämmigen Cem Ergun, der entschlossen ist, seinen Traum einer Bäckerei-Kette zu verwirklichen. Ab Folge 2917 (Sendetermin: voraussichtlich Anfang Juli) backt er dabei keineswegs kleine Brötchen.



Mit hochwertigen Produkten in der Tradition der deutschen Brotkultur will Cem gutes Geld machen. Gleichzeitig möchte er das Handwerk seines türkischen Großvaters, dessen Erzählungen ihn schon als Junge faszinierten, weiterleben lassen. Als Sohn eines Taxifahrers in Itzehoe aufgewachsen, machte er eine Bäckerlehre, weil das Geld für ein Studium fehlte. Aber Cem ist ehrgeizig, erarbeitete sich einen BWL-Studienplatz in Lüneburg und steht jetzt kurz vor dem Master-Abschluss.



Sein Nachname bedeutet schnell und flink. Cem Ergun macht ihm alle Ehre, nicht nur, weil er ein getuntes Auto fährt. Korrekte Kleidung ist ihm als Statussymbol ebenso wichtig. Durch harte Arbeit will er sich schnell Reichtum und Respekt verschaffen. Aber noch muss er bei seinem Onkel Tarik im Handyladen mitarbeiten und kann im Hinterzimmer kostenlos wohnen.



Als Cem mitbekommt, dass in der WG von Eliane (Samantha Viana) ein Zimmer frei wird, bewirbt er sich mit viel Charme und Zielstrebigkeit darum. Trotz Elianes anfänglicher Ablehnung überzeugt Cem die anderen mit seinen Backkünsten. Noch wichtiger als das Zimmer ist ihm allerdings die Nähe zu Amelie (Lara-Isabelle Rentinck), in die er sich sofort verknallt hat. Noch stößt er zwar nicht auf Gegenliebe, aber Cem ist hartnäckig. Dass er sich jedoch bald auf eine andere Frau einlassen wird, wird Cem erst nach und nach bewusst.



Seine Ausbildung absolvierte Varol Sahin an der Film Acting School Cologne, Acting for the camera mit Jerry Coyle und mehreren Masterclass-Workshops in Los Angeles und Berlin. Der Daily-erfahre Berliner kommt im Juni mit dem Film "Hollywood Türke" in die Kinos.



