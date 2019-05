Die Energiespeicherbranche in Deutschland gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies unterstrichen die aktuellen Marktzahlen, die der BVES Bundesverband Energiespeicher e.?V. im Rahmen der Fachmesse präsentierte. So stiegen die Umsatzerlöse der Branche im Jahr 2018 auf 5?Mrd.?€ und auch die Zahl der Beschäftigten wuchs auf 12?100. Für das Wachstum sorgten vor allem die steigende Zahl an Heim- und Industriespeichern; der Markt für Großspeicher stagniert hingegen.

Aktuell sind in Deutschland etwa 125.000 Heimspeicher mit einer Leistung von 440?MW installiert. Markttreiber in Deutschland ist dabei vor allem die Sektorenkopplung, wie auch BVES-Geschäftsführer Urban Windelen bilanzierte: »Die deutsche Speicherbranche hat gerade bei innovativen Speichersystemen über Sektorengrenzen hinweg einen technologischen Vorsprung vor den internationalen Wettbewerbern.«

Schulterschluss verschiedener Technologien

Die wachsende Bedeutung der Sektorenkopplung machte sich auch bei den Ausstellern bemerkbar, die eine große Bandbreite an Speicherlösungen auf der Messe präsentierten. Exemplarisch zeigte dies zum Beispiel das Schweizer Unternehmen ecocoach mit seinem neuen »ecobatterysystem», das vor allem auf den wachsenden Energiebedarf in Einfamilienhäusern ausgerichtet ist (Bild 1). Das skalierbare »ecobatterysystem« mit einer Kapazität von 13?kWh bis 65?kWh agiert mit einem integrierten Wechselrichter und Energiemanagementsystem als Energiezentrale des Gebäudes.

»Unser Fokus liegt angesichts des steigenden Energiebedarfs in Einfamilienhäusern auf der Systemintegration und dem Schulterschluss verschiedener Technologien«, erklärte Ronny Schrottke, der als Geschäftsführer der Berliner ecocoach-Niederlassung den Markteintritt des Systems in Deutschland vorantreibt.

Das offene System ist mit Plug-and-play-Anschlüssen für Photovoltaik, Wärmeerzeuger und Ladesäulen ausgestattet. »Ad-Ons bieten letztlich unendlich viele Möglichkeiten, um über das Energiemanagementsystem die Gebäudeautomation zu steuern«, sagte Schrottke.

Speicher für Eigenheime und Fußballarenen

Auf eine ganzheitliche Lösung hat sich auch die Bonner Firma Eaton Electric konzentriert. Das Heimspeichersystem »xStorage Home« besteht aus einem Hybrid-Wechselrichter sowie Lithium-Ionen-Batterien, die der Autokonzern Nissan für sein Elektroauto Leaf entwickelt hat. In den Speichern mit 4,2?kWh Kapazität kommen Second-Life-Batterien zum Einsatz. Je nach Bedarf sind die PV-Speicher zudem mit einer Kapazität von 6?kWh oder 10?kWh verfügbar. Wie die Integration der Elektrofahrzeuge funktioniert, zeigte Eaton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...