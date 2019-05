Siemens-Chef Joe Kaeser will den Konzern auf mehr Wettbewerb trimmen. Doch er bleibt Antworten schuldig. Wohl auch den Investoren am Mittwoch - allen Spekulationen um die Kraftwerkssparte zum Trotz.

Die Woche, in der Siemens-Chef Joe Kaeser Investoren den Weg weisen will, begann mau. Zum Handelsstart an der Börse verlor die Konzern-Aktie am Montag etwas mehr als zwei Prozent und fand sich wie so häufig im Mittelfeld wieder - sowohl im Dax als auch im Vergleich zu Branchen-Pendants. Wer Kaeser kennt, weiß, dass er Mittelmäßigkeit schwer ertragen kann. "Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr. Denn die Mittelmäßigkeit ist die Zielscheibe des industriellen Internets", betonte er bereits voriges Jahr bei der Hauptversammlung. Die Unternehmen müssten hart an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, um nicht zu den Verlierern zu gehören.

Deshalb wird es beim so genannten Kapitalmarkttag an diesem Mittwoch in der Münchner Konzernzentrale darum gehen, eine Strategie für diese Wettbewerbsfähigkeit aufzuzeigen. Den Investoren, für die die Siemens-Aktie zwar eine solide Anlage, aber längst keine Champions-Aktie ist, ebenso wie den weltweit fast 400.000 Mitarbeitern, von denen viele den Wandel scheuen. Die Selbstzufriedenheit des "Läuft doch" ist eine Grundproblematik, die der 61-jährige Kaeser erkannt hat. Die seit 1. April in Kraft gesetzte Vision 2020+ soll deshalb den Unternehmenssparten mehr Eigenständigkeit und Bewegungsfreiheit erlauben.

Manche Beobachter wollen darin vor allem eine Zukunftsentscheidung für das kriselnde Kraftwerksgeschäft erkennen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Insider, Siemens erwäge die Ausgliederung seiner neu gebildeten Sparte "Gas & Power", um sie damit auf einen Börsengang vorzubereiten. ...

