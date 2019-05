CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital 06.05.2019 / 16:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Berlin / Teltow, 6. Mai 2019 - Der Vorstand der co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (die "Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 20.331.382,00 um bis zu EUR 1.232.204,00 auf bis zu EUR 21.563.586,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.232.204 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie (nachfolgend auch die "Neuen Aktien") und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 gegen Bareinlagen erhöht werden. Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 33:2 von der Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, (die "Baader Bank") angeboten, d.h. 33 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 2 Neuen Aktien. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat ein bestehender Aktionär auf seine Bezugsrechte aus 16 Aktien der Gesellschaft verzichtet. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 7. Mai 2019 und endet am 21. Mai 2019. Der Bezugspreis beträgt EUR 4,05. Es wird weder seitens der Gesellschaft noch von der Baader Bank als Bezugsstelle ein Bezugsrechtshandel beantragt werden. Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden den Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, im Wege des Überbezugs zum Bezugspreis zum Kauf angeboten. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 24. Juni 2019 vorgesehen. Mit dem Bruttoemissionserlös aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung soll insbesondere die weitere europäische Internationalisierung der Geschäftstätigkeit der CO.DON AG beschleunigt sowie erste Projekte im Zusammenhang mit einer Portfolioerweiterung initiiert werden. Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 07. Mai 2019 im Bundesanzeiger ( www.bundesanzeiger.de) sowie auf der Internetseite der co.don Aktiengesellschaft www.codon.de in der Rubrik "Investor Relations" - "Kapitalerhöhung 2019" veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden. 