Der Druck auf Theresa May steigt enorm. Parteigenossen fordern die Premierministerin nun auf, einen klaren Zeitpunkt für ihren Rücktritt zu nennen.

Die Rücktrittsforderungen an Premierministerin Theresa May aus ihrer eigenen Konservativen Partei werden drängender. May müsse nun endlich einen klaren Fahrplan vorlegen, wann sie den Posten als Regierungschefin räume, sagte Geoffrey Clifton-Brown von dem einflussreichen 1922-Komitee der Partei am Montag dem Sender BBC.

Drei Mal ist das von May mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen bereits vom Parlament ...

