Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist am Freitag auf ein neues Hoch im Jahr 2019 geklettert. Im Vorfeld der Quartalszahlen stieg die Aktie auf 218,60 US-Dollar und befindet sich damit in Schlagdistanz zu den im vergangenen Jahr erreichten Tops bei 222,42 und 223,76 US-Dollar. Auf das aktuelle Rekordhoch vom 9. Oktober fehlen gerade einmal etwas mehr als 5 US-Dollar bzw. 2,36 Prozent. Eine neue Bestmarke könnte damit schon in dieser Woche markiert werden. Zumal die Quartalszahlen, ...

