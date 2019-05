Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen sind zu Wochenbeginn leicht zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bunds sei unter die Marke von Null Prozent gefallen, die Rendite amerikanischer Treasuries mit gleicher Laufzeit habe kurzzeitig bis unter 2,53% nachgegeben. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege entsprechend bei knapp über 250 Basispunkten. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA differiere um etwa 19 Basispunkte, sodass eine Inversion weiterhin in Blickweite liege. Bei den europäischen Benchmarkanleihen sei der gleiche Term Spread auf etwa 64 Basispunkten angezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...