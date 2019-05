In wenigen Stunden ist es soweit. Am Mittwoch-Morgen vor Börsenstart präsentiert die Wirecard AG irhe Geschäftszahlen für das erste Quartal. Geht es nach CEO Markus Braun, könnte es ein Rekordquartal werden. Jedenfalls hatte er das recht vollmundig im Februar nach einem offenbar starken Jahresauftakt angekündigt. Am Montag dümpelt die Wirecard-Aktie -1,32% impulslos im schwachen Marktumfeld um die ...

