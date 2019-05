Zum Wochenstart hat Donald Trump sich als Party-Crasher erwiesen und die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt. Seine Androhung von höheren Strafzöllen auf chinesische Güter hat die Anleger überrascht, schien die Einigung doch in greifbarer Nähe. Ist die Aktie von Alphabet überverkauft? In Stuttgart sind Calls eifrig gesucht. Welche Termine am Dienstag für Bewegung sorgen könnten, verrät Cornelia Frey.