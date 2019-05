Eine Mammutstudie der ILO widmet sich den Arbeitsbedingungen in 41 Ländern. Zentrales Ergebnis: Insgesamt arbeiten Frauen deutlich mehr als Männer - sie werden dafür nur schlechter bezahlt. Das gilt auch für Deutschland.

Mehr als einen halben zusätzlichen Arbeitstag, genauer gesagt vier Stunden und 29 Minuten verbringen Frauen in Deutschland jeden Tag im Schnitt mit unbezahlter Arbeit. Darunter fallen Haushalt, Kümmern um Kinder und andere Angehörige, Vereins- und Wohltätigkeitsarbeit. Mit ihren 269 Minuten liegen Frauen in Deutschland nach einer Studie fast genau im Durchschnitt von 41 untersuchten Ländern, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen gemessen haben. Die Studie wurde an diesem Montag vorgestellt.

Wie viele Stunden oder Minuten die deutschen Männer pro Tag unbezahlt arbeiten, verrät die Studie leider nicht. Der errechnete Durchschnittswert für alle 41 Länder lässt aber den Schluss zu, dass Männer auch in Deutschland deutlich weniger ohne Bezahlung arbeiten als Frauen. Im Durchschnitt aller Länder arbeiten Frauen 266 Minuten am Tag zusätzlich, Männer ...

