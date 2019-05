Die Frage der CO2-Steuer ist nicht nur eine ordnungs- sondern auch eine machtpolitische. Für Armin Laschet bietet sie eine Gelegenheit, die Schwäche der vermeintlichen Merkel-Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer zu offenbaren.

Der Streit in der CDU um die CO2-Steuer hat - wie so oft in der Politik - mindestens zwei Ebenen: eine vordergründig sachpolitische und eine hintergründig machtpolitische. Auf der ersten geht es um die Frage, wie der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid vermindert werden kann und welche Bürger und Unternehmen dazu welche Belastungen zu tragen haben sollen. Auf der zweiten Ebene geht es darum, wer der nächste Bundeskanzler wird. Drüber hinaus geht es aber auch um Grundsätzliches, das wichtiger ist als sowohl die konkrete klima- und energiepolitische Sachfrage, als auch die Nachfolgefrage im Kanzleramt.

Was die sachliche Ebene angeht: Dass eine CO2-Besteuerung so eingerichtet werden kann, dass wenig und durchschnittlich verdienende Haushalte kompensiert werden, ist klar. Der Klimaschutz-Ökonom und Regierungsberater Ottmar Edenhofer zeigt, wie das geht. Damit ist allerdings nicht die Frage beantwortet, ob dies wirklich das effizienteste Mittel ist, um den Ausstoß deutlich zu verringern. Aber möglicherweise ist die Effizienz der Maßnahme auch gar nicht das ausschlaggebende Motiv derjenigen Regierungspolitiker in der SPD, aber auch in der Union, die gerne eine neue Steuer zum Kerninhalt eines künftigen Klimaschutzgesetzes machen möchten.

Steuern zu erhöhen und neue einzuführen, ist stets eine Verlockung für Angehörige eines politischen Betriebes. Wer dagegen ...

