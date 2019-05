Mainz (ots) - Woche 19/19



Mi., 8.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Der Pflegestillstand Warum sich in unseren Altenheimen nichts ändert Film von Valerie Henschel Kamera: Daniel Meinl Deutschland 2019



---------------------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.30 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT) Der Pflegestillstand Warum sich in unseren Altenheimen nichts ändert Film von Valerie Henschel (von 22.45 Uhr) Kamera: Daniel Meinl Deutschland 2019



Woche 20/19



So., 12.5.



Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten:



20.15 Herzkino Marie fängt Feuer



Woche 23/19



Di., 4.6.



22.15 37° Im Schatten der Clans Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246