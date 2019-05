Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, für viele Anleger sind ETFs eine einfache Möglichkeit, um Chancen an der Börse zu nutzen. Dabei gilt meist der Dax als erste Wahl. Und in den ersten vier Monaten 2019 konnten sich Dax-Investoren in der Tat über schöne Kursgewinne freuen, zumal der deutsche Leitindex in dieser Zeit 16,9% zugelegt hat. Dennoch:Zum schwankungsanfälligen...

Den vollständigen Artikel lesen ...