Medienmitteilung 6. Mai 2019

Wahlen an der ordentlichen Generalversammlung 2019

Frauenfeld, 6. Mai 2019 - An der morgen stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) wird ein Antrag zurückgezogen.

Serge Aerne hat den Verwaltungsrat informiert, dass er aus persönlichen Gründen entschieden hat, sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu stellen.

Sämtliche anderen Traktanden und Anträge der Generalversammlung der bfw liegenschaften ag bleiben gemäss der vorgesehenen Traktandenliste unverändert bestehen.

Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht Philipp Hafen Verwaltungsratspräsident und CEO Chief Financial Officer +41 52 728 01 01 +41 52 728 01 05 beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda:

07. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 2019 13. September 2019 Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch (http://www.bfwliegenschaften.ch)

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.