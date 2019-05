Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag vorerst seinen Gipfelsturm unterbrochen. Die überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, höhere Zölle auf chinesische Produkte verhängen zu wollen, hat Investoren auf dem falschen Fuss erwischt und sorgte weltweit für nachgebende Kurse. Der Schweizer Leitindex verlor zeitweise fast 1,9 Prozent, erholte sich bis Handelsschluss aber wieder spürbar.

Von Marktteilnehmern wurden die Drohungen teilweise als Verhandlungstaktik gewertet. Trump wolle möglichst rasch zu einem Ergebnis kommen. Aber auch China habe grosses Interesse an einer Übereinkunft. Aus Peking hiess es, man wolle vorerst an weiteren Handelsgesprächen mit den USA festhalten. Das chinesische Verhandlungsteam bereite sich darauf vor, zu Gesprächen in die USA zu reisen, wurde der Aussenamtssprecher Geng Shuang am Montag in Peking in Medien zitiert. Den bisher ins Auge gefassten Termin am Mittwoch wollte der Sprecher allerdings nicht bestätigen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,87 Prozent tiefer auf 9'657,24 Punkten (Tagestief 9'561). Erst am Freitag hatte der Leitindex bei 9'786,51 Punkten eine neue Rekordmarke erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 1,35 Prozent auf 1'504,10 Zähler zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...