Am 14. Mai geht das wohl weltgrößte TV-Unterhaltungsevent wieder los: diesmal im Gastgeberland Israel. Dann stehen die Halbfinals des 64. Eurovision Songcontest (ESC) an, gefolgt von der Finalrunde am 18. Mai. Auch dieses Jahr mit von der Partie: der deutsche Lichttechnikkonzern Osram, der in Tel Aviv wieder einmal mit seinen individuellen Lichtlösungen zur weltbekannten Extravaganz des ESC beitragen will.

Nach Osram-Angaben will man während der Halbfinal-Wettbewerbe und der Hauptshow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...