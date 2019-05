Die SPD will ein Recht auf Homeoffice einführen. In den Niederlanden gibt es so ein Gesetz seit 2016. Die Erfahrungen zeigen: Die Arbeit von zu Hause bedeutet nicht nur mehr Selbstbestimmung, sondern birgt auch Risiken.

Marianne Sturman betritt ihre Firma nur noch, wenn es nicht anders geht. Zum Beispiel, wenn sie Gäste empfängt oder ein Bewerbungsgespräch mit einem potenziellen Mitarbeiter führt. Bekommt er den Job, wird auch er das Gebäude in Amsterdams Geschäftsviertel Zuidas nur noch selten sehen. Denn Sturman ist überzeugte Heimarbeiterin - und verzichtet in ihrem Unternehmen auf feste Arbeitsplätze.

Es fing an, als sie 1998 Mutter wurde: "Da habe ich mich gefragt, warum ich jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde zurück fahren muss, nur um an einem Computer zu arbeiten." Also gründete Sturman zwei Jahre später Moneypenny. Das Start-up vermietet virtuelle Assistenten, die Manager und Firmen bei der Büroarbeit unterstützen - Sturmans Arbeitsweg reicht seitdem in der Regel vom Bett bis zum Tisch im Zimmer nebenan.

Während andere im Stau stehen, kann die Unternehmerin länger schlafen. Ihren Kaffee trinkt sie in Ruhe auf der Terrasse statt bei nervendem Lärm im Großraumbüro. Und zwischendurch macht sie auch noch Sport oder kümmert sich um die Wäsche. Allerdings betont sie auch, dass das Homeoffice nicht die perfekte Lösung für jedermann sei. "Es geht darum, frei entscheiden zu können", sagt Sturman, "die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, bedeutet mehr Selbstbestimmung."

Die SPD sieht das ähnlich - und fordert deshalb ein Recht auf Homeoffice für alle, die von zu Hause arbeiten können. Das von den Sozialdemokraten geführte Bundesarbeitsministerium will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen. Doch was theoretisch nach der großen Freiheit für Angestellte klingt, ist praktisch schwieriger als gedacht. Wer wissen will, wie sich so ein Recht auswirken könnte, muss sich in den Niederlanden umschauen. Dort gibt es seit 2016 ein ähnliches Gesetz. Zwar müssen Mitarbeiter weiterhin einen Antrag auf Homeoffice stellen. Doch das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber dazu, diese Option prinzipiell zu ermöglichen. Will der Chef den Antrag abweisen, muss er sich vorher mit dem Arbeitnehmer beraten und seine Entscheidung schriftlich begründen. Andernfalls hat der Mitarbeiter automatisch Anspruch auf Homeoffice.

Aber löst die Arbeit von zu Hause tatsächlich viele Probleme, wie häufig suggeriert wird? Ton Wilthagen hat da so seine Zweifel. Der Professor für Arbeitsmarktstudien an der Universität Tilburg beschäftigt sich mit neuen Arbeitsformen, auch mit den Folgen von Homeoffice. "Ein Recht auf Heimarbeit allein", sagt Wilthagen, "kann den Arbeitsmarkt nicht nachhaltig verändern."

Dem zentralen Amt für Statistik zufolge haben 37 Prozent der fast neun Millionen niederländischen Arbeitnehmer 2018 von zu Hause gearbeitet. 2013 waren es 34 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland arbeiten lediglich zwölf Prozent der Beschäftigten ab und zu im Homeoffice. Wilthagen glaubt allerdings, dass der Hype um die Heimarbeit unter Beschäftigten seinen Höhepunkt überschritten habe: "Die Nachteile werden immer deutlicher."

Nicht jeder ist geeignet

Sicher, zunächst seien Mitarbeiter froh, morgens den Weg zur Arbeit zu sparen - was sich positiv ...

