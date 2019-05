Die Paion-Aktie markierte im August 2018 bei 2,64 Euro ein Hoch und bildete anschließend einen neuen langfristigen Abwärtstrend aus. Gegen ihn rannten die Käufer in den vergangenen Monaten immer wieder vergeblich an. Markante Hochpunkte wurden dabei am 3. Dezember bei 2,48 Euro und am 7. Januar bei 2,50 Euro ausgebildet.

Auch in den letzten Wochen wurde der mittelfristige Abwärtstrend durch die Hochs vom 5. März bei 2,42 Euro und 8. April bei 2,41 Euro eindrucksvoll bestätigt. Für die ...

