Die türkische Wahlkommission hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu annulliert. Nun muss neu gewählt werden.

Die Wahlkommission in der Türkei hat an diesem Montag einem Antrag der Regierungspartei AKP stattgegeben: Das Gremium annullierte die Bürgermeisterwahl in Istanbul und ordnete eine Wiederholung der Abstimmung an. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Hohe Wahlkommission (YSK) hatte zuvor den Kandidaten der Opposition, Ekrem Imamoglu, zum Sieger der Bürgermeisterwahl in Istanbul erklärt. Imamoglu, Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, hatte zwar bereits seine Ernennungsurkunde für das Bürgermeisteramt erhalten. Nun muss er sich wohl wieder abgeben.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hatte im April kurz nach der Wahl den Antrag auf Annullierung und Wiederholung der Kommunalwahl vom 31. März bei der YSK eingereicht.

Die AKP nutzte nach eigenen Angaben den Weg einer "außerordentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...