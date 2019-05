Michelle Deichmeister tritt Epiq bei, um Geschäftsbereich Lösungen für globale Unternehmenstransformation zu leiten

NEW YORK, May 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, das global führende Unternehmen für Rechtsdienstleistungen, gab heute bekannt, dass Michelle Deichmeister dem Unternehmen als President und General Manager beigetreten ist, um den Geschäftsbereich Lösungen für globale Unternehmenstransformation zu leiten. Deichmeister, eine erfahrene Führungskraft mit einer starken Erfolgsbilanz, was Unternehmenswachstum und Rentabilität betrifft, bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung aus hohen Führungs- und Managementpositionen bei Epiq ein.



Deichmeister hat beträchtliche Erfahrung darin, Betriebe durch Prozessdisziplin und das Erreichen eines hohen Maßes an Kundenzufriedenheit im globalen Maßstab zu skalieren. Sie wird verantwortlich dafür sein, das Sortiment an Lösungen zu erweitern, von Geschäftsprozesslösungen bis zu neuen Lösungen für technologiegestütztes Geschäftsprozess-Outsourcing (Business Process Outsourcing = BPO) und Transformation mit Konzentration auf Anwaltsunternehmen, sowie für die Expansion in Konzernrechtsabteilungen in den Vertikalen Finanzen und Banking, Öl und Gas, Pharmazeutik und Technologie.

"Epiq bietet zurzeit On-Site-Management- und Technologielösungen für mehr als 425 Anwaltskanzleien in den USA an", sagte David Dobson, Chief Executive Officer von Epiq. "Diese erfolgreiche Lösung auf Konzerne und weitere Vertikale auszuweiten, ermöglicht es unseren Unternehmenskunden, durch eine Transformation für die Zukunft, die über Technologie hinausgeht, einen enormen Wert für die Unternehmen zu schaffen, denen sie dienen. Mit ihrem Hintergrund und ihrer nachweislichen Erfahrung bei der Ausführung ähnlicher Strategien in einem globalen Maßstab, freuen wie uns, dass Michelle unser Angebot auf neue Länder und neue Vertikale ausweiten wird.

"Die Führungsposition von Epiq zeugt von den talentierten Mitarbeitern, die heute im Unternehmen vorhanden sind", sagte Deichmeister. "Unser Kunden loben ihre Hingabe, ihre Leidenschaft und das erstklassige Kundenerlebnis und ich freue mich darauf, auf der bereits heute vorhandenen starken Grundlage weiter aufzubauen. Ich bin begeistert von der Breite an Lösungen, die Epiq bereits anbietet, und freue mich, dass David mich gebeten hat, diese neuen Anstrengung bei Epiq zu leiten. Geschäftstransformationslösungen können den Unternehmenswert für unsere Kunden durch Effizienzen erhöhen, die sich aus besseren Prozessen, Mitarbeitern und Technologie ergeben."

Deichmeister bekleidete zuletzt die Position Executive Vice President bei Exela Technologies, wo sie verantwortlich war für die Entwicklung und Umsetzung von Strategie und Operations für das Unternehmen. Sie hatte außerdem Geschäftsführungsrollen bei Novitex Enterprise Solutions und Affiliated Computer Services, Inc. (ACS), zuvor ein Xerox-Unternehmen, inne. Deichmeister hat das Leadership-Programm der University of Virginia Darden School of Business absolviert und ist als ein Six Sigma Black Belt zertifiziert.

