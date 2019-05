Der scheidende EZB-Ökonom will keine voreilige Abkehr vom aktuellen Einlagesatz. Für eine Staffelung seien geldpolitische Gründe notwendig.

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann aus Sicht ihres scheidenden Chefvolkswirts Peter Praet Staffelzinsen nicht ohne geldpolitische Argumente einführen. "Wir brauchen einen geldpolitischen Grund, wenn wir eine Staffelung machen", sagte der Belgier am Montag auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Falls man etwas ändern wolle am aktuellen ...

