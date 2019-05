Donald Trumps ehemaliger Anwalt freut sich bereits auf seine Haftentlassung. "Es gibt noch viel zu erzählen", kündigt Michael Cohen in Richtung des US-Präsidenten an.

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat seine dreijährige Haftzeit angetreten. Cohen kam am Montagmittag (Ortszeit) in einem Gefängnis nördlich von New York an, wo er seine Strafe absitzen soll.

Vor seiner Abfahrt zu der Haftanstalt sagte Cohen in New York, er hoffe, dass sich das Land bis zu seiner Entlassung verändern werde und frei sein werde von Fremdenfeindlichkeit, Ungerechtigkeit ...

