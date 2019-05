FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Montagabend von QSC beherrscht worden. Die Kölner verkaufen ihr Telekomgeschäft für 229 Millionen Euro an EnBW. Das Unternehmen unterzeichnete mit der EnBW Telekommunikation GmbH einen Vertrag über die vollständige Veräußerung der Tochter Plusnet GmbH. "Das war die Story des Abends und kam gut an", sagte der Marktteilnehmer. QSC wurden daraufhin 18 Prozent fester gestellt.

Nach Geschäftsausweis zum ersten Quartal durch das Immobilienunternehmen Alstria Office Reit wurden die Titel 0,5 Prozent höher getaxt. Westwing wurden hingegen 2,5 Prozent tiefer gestellt. Der Online-Händler hatte nach schwachem Quartal die Jahresprognose gesenkt. Die am späten Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von Qiagen sind nach Aussage des Händlers zu spät gekommen und bewegten den Kurs nicht mehr.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.328 12.287 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

