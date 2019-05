US-Präsident Trump hat angekündigt, Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu erhöhen. An der Wall Street hat das die Kurse gedrückt, am Abend sorgte ein Bericht aber für etwas Entlastung.

Aus Furcht vor einem Scheitern der Handelsgespräche zwischen China und den USA haben Anleger an der Wall Street am Montag den Stecker gezogen. "Anleger haben bislang darauf gesetzt, dass es eine schnelle Einigung gibt in den Verhandlungen", sagte Marktanalyst Mati Greenspan vom Onlinebroker eToro. "Mit nur zwei kleinen Tweets hat Donald Trump allerdings die Ruhe an den Märkten zerstört." Für Entlastung sorgte dann aber ein Bericht im Handelsverlauf, wonach eine chinesische Delegation in dieser Woche dennoch zu neuen Verhandlungen in die USA reisen soll.

Der US-Präsident hatte am Wochenende via Twitter für Freitag eine Erhöhung von Importzöllen für bestimmte chinesische Produkte von zehn Prozent auf 25 Prozent angekündigt und seine harte Haltung am Montag bekräftigt.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.438 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2932 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ...

