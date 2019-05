Zum ersten Mal nutzten Zentralbanken die Blockchain-Technologie um sicher Digitale Währungen auszutauschen. Der Transfer erfolgte zwischen der Bank of Canada und der Monetary Authority of Singapore.Digitale Währungen erhalten zunehmend Einzug in unser heutiges Leben. Nun markierten die Bank of Canada (BoC) und die Monetary Authority of Singapore (MAS) den nächsten Meilenstein in diesem Bereich. Die beiden Zentralbanken transferierten als erste ihrer Art Digitalwährungen mit Hilfe der Blockchain-Technologie.Verbindung ...

