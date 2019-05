Brach Chinas Aktienmarkt gestern noch ein, stiegen die Kurse am Dienstag wieder. Japans und Koreas Börsen korrigierten sich nach ihren Ferien nur leicht.

Nach dem ersten Schock reagierten Asiens Börsen am zweiten Tag gelassener auf die überraschende Drohung von US-Präsident Trump, die Zölle auf Importe aus China anzuheben. Chinas Aktienindizes erholten sich nach dem Einbruch vom Montag leicht, während die Börsen in Südkorea und Japan, die am Montag Feiertag hatten, nur leicht abrutschten.

So stieg der Shanghai Composite Index in der ersten Stunde des Morgenhandels um 0,7 Prozent auf 2928 Punkte, der Hongkonger Hang-seng-Index um ebenfalls 0,7 Prozent auf 29.424 Punkte. Japans Nikkei-225 sank im Vergleich zum vorigen Handelstag, dem 26. April, nur um 0,8 auf 22.087 Punkte, Koreas Kospi um 0,9 Prozent auf 2177 Punkte.

Damit führten die ostasiatischen Märkte die Tendenz von der Wall Street fort. Dort hatten sich die Kurse nach einem ersten Einbruch über den Tagesverlauf wieder erholt. Der Dow Jones verlor letztlich nur 0,25 Prozent. Denn es verstärkte sich die Hoffnung, dass China die Verhandlungen trotz Trumps Warnung nicht platzen lassen würde.

Auch in Japan hörten Investoren auf beruhigende Stimmen von Auguren. Der Chefstratege von Daiwa Securities, Hirokazu Kuwatani, erwartete zwar nach der überraschende Zolldrohung von Trump eine Korrektur der Kurse in Japan. Aber die US-Notenbank habe aufgehört, ihre Zinsen zu erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...