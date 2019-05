"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Diskussion um das Abitur:

"Was ist der Kanon an Wissen, den heute tatsächlich noch jeder aus der Schulzeit mitnehmen sollte? Und, noch wichtiger: Welche Fähigkeiten müssen Gymnasien den Schülern vermitteln in Zeiten, in denen sich alles Wissen blitzschnell googeln lässt? Diese Fragen sind so wichtig, dass sie nicht jedes Bundesland für sich beantworten sollte."/yyzz/DP/he

AXC0017 2019-05-07/05:35