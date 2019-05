"Mannheimer Morgen" zum Artensterben:

"Keine Insekten heißt: keine Vögel und keine Mopsfledermaus. Dann auch keine Bestäubung, keine Pflanzen, keine Nahrungsmittel. Am Ende: keine Menschen. Das ist die Kaskade eines zusammenbrechenden Ökosystems, die uns droht. Die Menschheit, die souverän an der Spitze der Pyramide zu stehen scheint, wird in Wahrheit nur getragen von der Natur. Ohne sie ist sie nichts. Geld, Autos und all den Plastikschnickschnack kann sie nicht essen."/yyzz/DP/he

AXC0023 2019-05-07/05:36