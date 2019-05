Die Digital-Konferenz Online Marketing Rockstars startet am Dienstag in Hamburg (9.55 Uhr). In den Hamburger Messehallen werden an zwei Tagen rund 50 000 Fachbesucher erwartet, so viele wie noch nie. Sie wollen sich über Trends im Marketing, Influencer-Geschäft, Marken-Aufbau sowie über Mobile-Werbung informieren. Auch Polit-Prominenz aus Berlin hat sich mit Spitzenvertretern von SPD und CDU - Katarina Barley, Kevin Kühnert und Paul Ziemiak - im Vorfeld der Europawahl angesagt und will über die Zukunft des Digitalen, des Internets und der Urheberrechte in Europa sprechen.

Mehr als 400 Branchen-Aussteller, mehr als 300 Redner und mehr als 150 Masterclasses wollen die Besucher mit ihren Inhalten begeistern. Begehrt ist die Konferenz auch wegen ihrer After-Work-Stimmung. Wer sich dieses Jahr hinter den "Secret Acts" bei der abendlichen Party verbirgt, wird sich erst mit dem Auftritt zeigen. Bekannt ist, dass unter anderen DJ-Newcomerin Miami Lenz, Stamm-Act Oli.P und der Männerchor Hamburger Goldkehlchen ihre Bühne haben werden./akp/DP/zb

