MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) in Kalifornien. Der Internet-Konzern gibt bei der Veranstaltung in seiner Heimatstadt Mountain View traditionell unter anderem einen Ausblick auf Software wie die nächste Version des meistgenutzten Smartphone-Systems Android. In diesem Jahr wird nach Medienberichten aber auch die Vorstellung einer neuen Variante des "Pixel"-Smartphones von Google sowie eines vernetzten Lautsprechers mit Display erwartet. Zugleich dürfte Google über Fortschritte bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz informieren./so/DP/he

