Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PF8: European Lithium am 6.5. -6,78%, Volumen 126% normaler Tage , L5A: Canadian Solar am 6.5. -6,62%, Volumen 95% normaler Tage , GRUA: Geely am 6.5. -6,15%, Volumen 251% normaler Tage , BIIB: Biogen Idec am 6.5. 2,12%, Volumen 112% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 6.5. 2,63%, Volumen 27% normaler Tage , VJET: voxeljet am 6.5. 4,00%, Volumen 62% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. voxeljet VJET 2.080 4.00% SW Umwelttechnik SWUT 19.500 2.63% Biogen Idec BIIB 236.070 2.12% Geely ...

Den vollständigen Artikel lesen ...