Wer Unternehmensanleihen kaufen will, muss eine gewisse Lust am Risiko mitbringen: Ratingagenturen vergeben immer seltener Bestnoten. Und das ist noch nicht einmal das drängendste Problem für Anleger.

Während seine Brüder im amerikanischen Bürgerkrieg kämpften, erkannte Robert Wood Johnson die Notwendigkeit von sterilen Produkten für Operationen. Auf dieser Erkenntnis gründete er gemeinsam mit seinen zwei Brüdern 1886 einen Konzern, der heute für Anleger als die sicherste Firma der Welt gilt: Johnson & Johnson (J&J). Saugfähige sterile Baumwolltücher, Fäden und Pflaster waren die ersten Produkte von J&J. Heute ist der US-Konzern weiter gut unterwegs im Geschäft mit Medizin- und Pharmaprodukten. So gut, dass er der Klassenprimus unter den Emittenten am Markt für Unternehmensanleihen ist. Wer etwa in Euro-Unternehmensanleihen investieren möchte, der findet in J&J den einzigen Emittenten, der von allen drei großen Ratingagenturen (Standard&Poor's/S&P, Moody's und Fitch) die absolute Bestnote erhält, ein AAA also. Noch vor acht Jahren waren es sechs.

Liga der ehrenwerten Unternehmen

Microsoft ist der zweitbeste Konzern in der Liga der ehrenwerten Unternehmen, dem Software-Giganten fehlt aber die Spitzenbewertung bei Fitch. Sogenannte AAA-Schuldner finden Anleger heute üblicherweise nur bei staatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Staatsgarantie. Aber selbst unter den Staaten gibt es nur wenige Top-Schuldner, so beispielsweise Deutschland, ...

