Zürich - Ländervergleichende Studie zeigt: Der Schweizer Volkssport Wandern ist der populärste Ausgleich zum Stress in der Leistungsgesellschaft. Rund zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer zieht die Natur als Erholungsort sogar dem eigenen Zuhause vor.

In einem erstmaligen repräsentativen Ländervergleich ging die Forschungsstelle des renommierten Politgeografen Michael Hermann der Frage nach, welche Bedeutung die Natur und Naturaktivitäten für Menschen in der digitalen Leistungsgesellschaft hat. «Wir haben Grund anzunehmen, dass der traditionelle Volkssport Wandern noch nie so populär war wie heute. Dazu wollten wir natürlich mehr herausfinden», sagt der Direktor von Schweiz Tourismus (ST) Martin Nydegger. In der von ST in Auftrag gegebenen Studie wurden 5'340 Personen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz befragt.

Mehrheit fühlt sich gestresst

Die Schweiz ist das Land, in dem sich die Menschen im Vergleich besonders oft gestresst fühlen: Drei Viertel (76 %) der Menschen hierzulande kennen das Gefühl gestresst zu sein, als Gründe werden die Anforderungen der Berufswelt (75 %), das «immer erreichbar sein» (64 %) oder das Mithalten mit der Technologie (53 %) genannt. Dennoch schlägt sich der Stress im Vergleich zu den anderen Ländern seltener auf das Gesundheitsgefühl der Schweizerinnen und Schweizer (53 %) nieder. Die befragten Personen in Frankreich und in UK fühlen sich nämlich deutlich mehr durch Stress gesundheitlich beeinträchtigt (je 61 %), gefolgt von den Deutschen (58 %). Ein erstes Fazit der Studie lautet, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer besonders oft in der Natur bewegen und sich deshalb signifikant weniger durch Stress gesundheitlich beeinträchtigt fühlen.

Die Natur ist ein Sehnsuchtsort



