Das amerikanische Unternehmen Medifast Inc. (ISIN: US58470H1014, NYSE: MED) wird am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar an die Aktionäre auszahlen. Record date war der 29. März 2019. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorquartal unverändert. Auf Jahressicht beträgt die Gesamtzahlung 3,00 US-Dollar, was beim aktuellen Börsenkurs von 151,91 US-Dollar (Stand: 6. Mai 2019) einer Dividendenrendite von 1,97 ...

