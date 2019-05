Der amerikanische Medienkonzern Gannett Co. Inc. (ISIN: US36473H1041, NYSE: GCI) schüttet am 24. Juni 2019 eine Quartalsdividende von 16 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 10. Juni 2019. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet unverändert 0,64 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 9,32 US-Dollar (Stand: 6. Mai 2019) bei 6,87 Prozent. ...

