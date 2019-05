The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A283L1 ERSTE GR.BK. 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJC7 DZ BANK CLN E.9670 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJD5 DZ BANK CLN E.9671 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJE3 DZ BANK CLN E.9672 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJF0 DZ BANK CLN E.9673 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13HQ4 LBBW VODI BONS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BJRF9H03 SERICA FINA. 19/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991265395 BANK AMERI. 19/30 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991265478 BANK AMERI. 19/26 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1992087996 EG GLBL FIN. 19/25 REGS BD02 BON EUR N

CA EMND XFRA IE00BG11HV38 ISIV-MWEEUETF DLD EQ00 EQU EUR Y

CA EMNE XFRA IE00BHZPHZ28 ISIV-MEMUEE ETF EOD EQ00 EQU EUR Y

CA EMNJ XFRA IE00BHZPJ346 ISIV-MJEEUETF DLD EQ00 EQU EUR Y

CA EMNU XFRA IE00BHZPJ676 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD EQ00 EQU EUR Y

CA HL1C XFRA US00784D1037 ADYNXX INC. DL-001 EQ00 EQU EUR N

CA OM3L XFRA IE00BHZPJ890 ISIV-MUEEU ETF DLD EQ01 EQU EUR Y