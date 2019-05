Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Post von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 34 Euro angehoben. Die Aktie erscheine nach dem jüngsten Kursanstieg zunehmend fair bewertet, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor den Zahlen zum ersten Quartal und einer geringeren Zahl an Kurstreibern während des Sommers dürfte nun die Zeit sein für eine Atempause./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-05-07/07:58

ISIN: DE0005552004