Hocheffiziente Anwendung zur Antriebssteuerung erhöht Reichweite von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Silicon Mobility, der Technologieführer in Steuerungslösungen für sauberere, sicherere und intelligentere Mobilität, meldet heute die Verfügbarkeit der OLEA APP INVERTER HE, einer hocheffizienten Inverter- und Elektromotorsteuerungsanwendung. Die neue Inverter-Steuerung ist für die OLEA FPCU optimiert und erhöht die Reichweite von Hybrid- und Elektrofahrzeugen bei gleicher Batteriekapazität um bis zu 20 Prozent.

Der OLEA APP INVERTER HE ist der erste Neuzugang zum Produktportfolio der hocheffizienten OLEA APP Software-Lösungen. Die Applikations-Software wurde speziell für die Ausführung auf den OLEA FPCU-Halbleiter-Produkten von Silicon Mobility konzipiert. Der OLEA APP INVERTER HE integriert einzigartige adaptive Steueralgorithmen, die bei vorgegebener Leistung und Motorwinkelgeschwindigkeit geeignetste Steuerungsstrategie anwendet. Hierdurch wird der Energieverlust an den Leistungsschaltern und dem Elektromotor bei gleichzeitiger Anpassung an alle Lastfälle in allen Leistungsbereichen und Arbeitspunkten erreicht. Die Simulation auf einem WLTP-Zyklus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) zeigt einen Energiegewinn von 20 Prozent im Vergleich zu bestehenden Lösungen mit Multi-Core-Mikrocontroller.

"Elektrofahrzeuge sind die Zukunft, aber es gibt noch immer Bedenken bezüglich der Reichweite im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Eine sofort verfügbare und wirksame Art und Weise zur Ausdehnung der Reichweite von Elektrofahrzeugen besteht darin, eine bessere und intelligentere Steuerung des Elektroantriebsstrangs zu benutzen. Und das ist genau das, was wir mit dem OLEAAPP INVERTER HE auf der OLEAFPCU anbieten", erklärte Bruno Paucard, CEO von Silicon Mobility. "Unsere Technologie eignet sich für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge und erlaubt unseren Kunden ihr Ziel zu erreichen, das energieeffizienteste Fahrzeug zu bauen."

Der OLEA APP INVERTER HE wird als AUTOSAR 4.3 Softwarepaket ausgeliefert, welches die Komponenten für die Inverter-Anwendungs- und Sicherheitssoftware (ASW) und die Inverter-Complex Device Drivers (CDD). Der OLEA APP INVERTER HE ist äußerst flexibel und lässt sich an vielfältige Inverter- und Elektromotortopologien anpassen.

Silicon Mobility stellt den OLEA APP INVERTER HE und die OLEA FPCU auf der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo aus, die vom 7. bis 9. Mai 2019 in Stuttgartstattfindet. Weitere Informationen über den OLEA APP INVERTER HE und die OLEA FPCU erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.silicon-mobility.com.

Über Silicon Mobility:

Silicon Mobility ist Technologieführer für sauberere, sicherere und intelligentere Mobilität.

Das Unternehmen entwirft, entwickelt und vermarktet flexible, sichere und offene Lösungen, die harte Echtzeitanforderungen erfüllen, welche von der Automobilindustrie zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduzierung von Schadstoffemissionen und zur Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste eingesetzt werden.

Die Produkte von Silicon Mobility steuern sowohl Elektromotoren als auch Batterien und Energiemanagementsysteme für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Durch den Einsatz von Silicon Mobility-basierter Technologien verbessern Hersteller die Effizienz, reduzieren Größe, Gewicht und Kosten von Elektromotoren und erhöhen die Reichweite von Fahrzeugen und die Lebensdauer der Batterie. Die Technologien und Produkte von Silicon Mobility beschleunigen die Elektrifizierung von Fahrzeugen und den Einsatz autonomer Fahrzeuge. Silicon Mobility hat seinen Sitz in Sophia-Antipolis, Frankreich, und Niederlassungen in Deutschland, im Silicon Valley, in China und Japan.

Weitere Informationen: www.silicon-mobility.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190506005652/de/

Contacts:

Kontakt

Kommunikation/Ansprechpartner für die Presse:

Silicon Mobility

David Fresneau

Tel.: +1 415 513 2426

david.fresneau@silicon-mobility.com