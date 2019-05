Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1210 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,1397 knapp unter der Marke von 1,14 relativ stabil. Der US-Dollar hat dagegen leicht an Terrain eingebüsst und sich auf 1,0167 gegenüber 1,0174 gestern Abend und 1,0185 am späten Nachmittag verbilligt.

