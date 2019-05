Der Dauerkonflikt in der Westbank und im Gazastreifen ist am Wochenende aufgeflammt. Jetzt will Katar den Palästinensern unter die Arme greifen.

Katar will die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen finanziell unterstützen. Dafür würden 480 Millionen Dollar bereitgestellt, kündigte das Außenministerium am späten Montagabend an. Mit Zuschüssen und Darlehen in Höhe von 300 Millionen Dollar soll in den Haushalt für Gesundheit ...

