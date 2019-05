Das Ackerland in Deutschland ist seit der Wiedervereinigung um 451.000 Hektar geschrumpft. Das geht laut eines Berichts der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe) aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor.



Im selben Zeitraum sei die Ackerfläche in Afrika um 68 Millionen Hektar gewachsen. Nach Einschätzung der FDP steckt dahinter eine fatale Entwicklung für das Weltklima. "Die Agrarindustrie in den Dritte-Welt-Staaten ist der größte Zerstörer des Waldes", sagte FDP-Entwicklungsexperte Christoph Hoffmann. Halte die Abholzung zur Nahrungsmittelerzeugung in diesem Umfang an, sei der Klimawandel nicht mehr zu stoppen; zunehmende Dürren und Ernteausfälle wären die Folge.



Hoffmann sprach von einem "Teufelskreis". Als Konsequenz müssten in der EU Ernährungsschutzgebiete ausgewiesen werden, um den Druck für weitere Abholzungen in Afrika, Asien und Südamerika zu nehmen.