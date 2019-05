flatex Morning-news Öl (Brent): Schwach begonnen, aber dann doch noch leicht im ...

Schwach begonnen, aber dann doch noch leicht im Plus geschlossen, so lässt sich der Kursverlauf des Ölpreises der Nordseesorte Brent am gestrigen Handelstag beschreiben. Das Tagestief lag bei 68,79, das Hoch bei 71,79 und der Schlusskurs bei 70,98 US-Dollar. Damit kam der Ölpreis im Tagestief einer wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie (EMA-Basis) sehr nahe.

Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 68,49 US-Dollar. Sollte diese wichtige Unterstützung gebrochen werden, dann verschlechtert sich wohl das Chartbild deutlich, was weiteres Abwärtspotential für den Ölpreis freisetzen könnte. Wichtige Widerstände auf der Oberseite sind der übergeordnete Abwärtstrend seit 03.10. 2018 bei knapp über 75 US-Dollar sowie das letzte Verlaufshoch vom 25. April 2019 bei 75,60 US-Dollar.

