PROJECT Investment verstärkt Vertrieb mit Björn Michelsen

Die auf den Vertrieb ihrer rein eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds für private und semi-professionelle Anleger fokussierte PROJECT Vermittlungs GmbH hat einen weiteren Vertriebsspezialisten verpflichtet. Björn Michelsen (39) verantwortet seit dem 1. Mai 2019 die Position als Key Account Manager. Er komplettiert damit die Key Account-Betreuung bei PROJECT Investment, welche seit Herbst 2016 von Harald Hofmann sukzessive ausgebaut wird.

Björn Michelsen war von 2003 bis 2008 als Wertpapierspezialist in der Allianz Beratung für die Dresdner Bank AG tätig. Als Vertriebsleiter der Dr. Ludz GmbH & Treukonzept Finance GmbH verantwortete er bis Mitte 2017 den Vertrieb eines Pools in leitender Position. Zuletzt war der ausgebildete Bankkaufmann als Vertriebsleiter für die HEH Emissionshaus AG in Hamburg tätig.

»Björn Michelsen bringt über 15 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche mit und verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrung, die ihn als Key Account Manager bei PROJECT qualifizieren«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH.

Björn Michelsen ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. »Mein eigener Anspruch liegt in der weiterhin umfassenden und kompetenten Zusammenarbeit mit unseren bestehenden sowie zukünftigen Vertriebspartnern. Ich freue mich sehr, mit der PROJECT Gruppe die Zukunft der Branche mitzugestalten und aktiv am weiteren Wachstum mitwirken zu können«, so Björn Michelsen.

Die PROJECT Vermittlungs GmbH betreut den freien Vertrieb deutschlandweit in derzeit sieben Regionen. Ein Netz von Vertriebsdirektoren und Vertriebsleitern bietet freien Finanzanlagenvermittlern und Beratern individuelle Unterstützung vor Ort. Über den Key Account betreut der Kapitalanlage- und Immobilienentwicklungsspezialist mit Sitz in Bamberg Maklerpools sowie Banken und Sparkassen.

Weitere Informationen unter: https://www.project-investment.de/private-investoren/vertriebspartner/freie-vertriebspartner

Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

07.05.2019