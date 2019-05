Jetzt hat QSC AG (ISIN: DE0005137004) endlich die langerwartete Trennung vom TK Geschäft vollzogen.

Die QSC AG hat gestern mit der EnBW Telekommunikation GmbH einen Vertrag über den vollständigen Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Plusnet GmbH geschlossen. Der Kaufpreis (Equity Value) beträgt 229 Mio. EUR. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden sowie weiterer Vollzugsbedingungen.Geld, dass wohl in das weitere Cloudwachstum investiert werden kann oder? Auf jeden Fall ist die QSC jetzt fokussierter und bietet als nun -mehr- Cloudwert ganz andere Wachstumsperspektiven. Hier sei nochmals an die Veröffentlichungen und Ankündigungen anlässlich der Bilanz 2018 erinnert.

Umsatz 2018 stieg nach ...

Berechnungen auf 366,8 Mio. EUR nach 357,9 Mio. EUR im Vorjahr. Der Umsatz lag deutlich über dem ursprünglich prognostizierten Niveau von 345 bis 355 Mio. EUR; auch ihre im November 2018 angehobene Umsatzprognose von mindestens 360 Mio. EUR konnte QSC damit mehr als ...

